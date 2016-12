Siria, Mosca: i ribelli hanno violato la tregua 7 volte in 24 ore

La tregua in Siria è stata violata 7 volte nelle ultime 24 ore: lo sostiene il ministero della Difesa russo, secondo cui 6 violazioni si sono registrate nella provincia di Damasco e una in quella di Latakia. Per Mosca a rompere la tregua sarebbe stato principalmente il gruppo ribelle Jaysh al-Islam, che avrebbe sparato colpi di mortaio sui centri abitati di Jobar, Qaboun, Arbil, Hawsh Nasri, Harasta e Douma nella provincia di Damasco.