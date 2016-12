Siria,Mosca critica invio forze Usa

Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha criticato la decisione degli Usa di inviare forze speciali in Siria: "La lotta al terrorismo sia basata sul diritto internazionale, sia per le operazioni terrestri sia per quelle aeree". Secca la replica di Washington: "E' ironico che i russi, che hanno commesso tante aggressioni in Siria, suggeriscano a noi di non dispiegare il nucleo di forze speciali", ha detto il portavoce della Casa Bianca.