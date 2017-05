Siria, Mosca contro il rapporto di Hrw sull'uso delle armi chimiche

Mosca si è scagliata contro un recente rapporto di Human Rights Watch sull'uso delle armi chimiche in Siria. Secondo il documento, "prove sostengono che le forze governative siriane hanno usato gas nervino in almeno 4 occasioni negli ultimi mesi", inclusa la strage del 4 aprile in cui hanno perso la vita 92 persone. Per il ministero degli Esteri russo, "le indagini da parte di Hrw non reggono" perché "le conclusioni sono basate su testimonianze online".