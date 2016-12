Siria, Mosca: ancora bombe turche

La Russia accusa la Turchia di continuare a bombardare il territorio siriano. Per il ministero della Difesa russo, nelle ultime 24 ore la tregua è stata violata dieci volte. Secondo l'agenzia di stampa russa Ria, Ankara ha attaccato postazioni dei curdi nella provincia siriana di Aleppo. Per Mosca, tuttavia, in generale il cessate-il-fuoco "regge".