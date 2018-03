Siria, Mogherini (Ue): preoccupata per Afrin,Turchia sia coerente

"Sono preoccupata per la situazione ad Afrin", l'enclave curda in Siria conquistata dall'esercito turco. Così l'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, che rivolge un appello a Turchia, Russia e Iran. "Abbiamo valutato fin dall'inizio che l'escalation militare" non contro l'Isis o Al Nusra "dovessero essere assolutamente evitate". L'operazione, si difende Ankara, non è "condotta per aggiungere conflitto ai conflitti ma contro il terrorismo".