Siria, Mogherini: "Bene tregua, ora piano di transizione politica"

L'accordo per una nuova tregua in Siria è "molto benvenuto". Lo dichiara l'alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, assicurando pieno sostegno per "preparare una proposta di transizione politica". "Ora - aggiunge - tutte le parti in conflitto, ad esclusione dei gruppi designati come organizzazioni terroristiche dal Consiglio di sicurezza Onu, devono assicurarne l'effettiva messa in atto".