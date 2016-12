Siria, missili su collegio Francescani a Aleppo: un morto e 2 feriti

I luoghi gestiti dai francescani fino ad ora erano considerati una sorta di terra franca, divenuti spesso riparo per le persone le cui case erano state bombardate ma anche per famiglie con bambini in cerca di un po' di verde, giovani che si recavano per passare del tempo in tranquillità.



Frati: "Ormai ad Aleppo non ci sono più posti sicuri" - "L'esplosione è stata particolarmente violenta", testimonia fra Firas Lufti, direttore del Collegio, aggiungendo che "ad Aleppo ormai non ci sono più luoghi sicuri al cento per cento". Erano in programma anche dei lavori di manutenzione alla struttura, in vista dei campi estivi dei giovani che dovevano tenersi in questa area gestita dai francescani. "Ma quanto accaduto ci spinge a sospendere questi lavori, in attesa di una maggiore calma e serenità", dice padre Ibrahim Sabbagh, parroco ad Aleppo.



I francescani non lasciano Aleppo: "Restiamo" - Il bombardamento, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, non provocherà tuttavia la partenza dei religiosi. "E' il momento della preghiera e del digiuno per la Siria. I frati rimarranno in Siria vicino a chi ha bisogno", ha commentato fra Francesco Patton, neo Custode di Terra Santa a Radio Vaticana.



I francescani ad Aleppo - Nella città siriana, tra le più martoriate dalla guerra, i francescani hanno tre centri: la parrocchia san Francesco d'Assisi, colpita una volta, il convento di Er Ram, colpito già cinque volte, e il Collegio di Terra Santa. Fino a sabato quest'ultima struttura era rimasta lontana dai bombardamenti. In Siria ci sono attualmente, riferisce la Custodia di Terra Santa, quattordici frati francescani, dei quali cinque sono ad Aleppo. Più volte i frati della Custodia hanno comunicato di non voler lasciare la Siria.