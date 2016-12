Siria,Merkel:servirebbe no fly zone

Angela Merkel si dichiara a favore di una "no fly zone" in Siria. "Attualmente sarebbe utile avere un'area nella quale nessuna delle parti in guerra possa condurre attacchi in volo", ha detto in un'intervista alla Stuttgarter Zeitung. La situazione in Siria, ha aggiunto il cancelliere, è "infinitamente complicata", anche "a causa delle forze militari russe".