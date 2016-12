Siria, Merkel: cessate il fuoco duri, ad Aleppo situazione disumana

Appello della cancelliera Angela Merkel affinché il cessate il fuoco in Siria sia "duraturo". "Spero che noi, come Consiglio europeo, saremo in grado di mettere in chiaro che quello che accade ad Aleppo con il sostegno russo è del tutto inumano - ha sottolineato la Merkel - . Si deve lavorare il più rapidamente possibile soprattutto per far giungere aiuti umanitari".