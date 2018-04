Siria, media: forte scoppio presso base iraniana di Aleppo

Una "esplosione molto forte" viene segnalata da alcuni media siriani e anche israeliani nella zona dove sorge una base militare o un deposito di armi iraniani, vicino ad Aleppo, in Siria. Le stesse fonti parlano di un possibile attacco aereo. La notizia per ora non trova conferme indipendenti, ma alcuni media siriani parlano già apertamente di un raid israeliano. Vi sarebbero alcune vittime, forse alcuni ufficiali iraniani, oltre a numerosi feriti.