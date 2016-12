Siria, media: "A Damasco è entrata in vigore una tregua parziale"

E' entrata in vigore all'una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia) la tregua di 24 ore annunciata dall'esercito siriano per Damasco e la regione di Ghouta Orientale. Lo riferisce il sito della Bbc, citando un comunicato delle forze armate del regime. La tregua annunciata dovrebbe durare 72 ore nella provincia settentrionale di Latakia. Il cessate il fuoco, raggiunto grazie alle pressioni di russi e americani, non riguarda la città di Aleppo.