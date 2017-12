Siria, Macron: vinceremo la guerra contro Isis entro febbraio

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che l'organizzazione terroristica Stato islamico (Isis) sarà sconfitta in Siria entro la fine di febbraio. "Abbiamo appena vinto la guerra in Iraq con la coalizione (internazionale a guida Usa, ndr) - ha detto Macron in un'intervista alla tv France 2 - e credo che entro metà febbraio vinceremo la guerra in Siria".