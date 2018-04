Siria, Macron: l'Onu ora deve riprendere l'iniziativa unitariamente

Emmanuel Macron ha affermato che dopo i raid in Siria, il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve "riprendere nell'unità, l'iniziativa sui piani politico, chimico e umanitario". Il presidente francese, dopo i colloqui telefonici con Donald Trump e Theresa May, si è inoltre congratulato "per l'eccellente coordinamento" con Washington e Londra nell'operazione militare contro le installazioni chimiche siriane. Lo comunica l'Eliseo in una nota.