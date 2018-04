Siria,Macron: eventuali raid colpiranno solo capacità chimiche Assad

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che Parigi "annuncerà le sue decisioni nei prossimi giorni" in relazione ai presunti attacchi chimici in Siria. Macron ha poi precisato che "eventuali raid andrebbero a colpire esclusivamente le capacità chimiche" del regime siriano di Bashar al Assad e per nessuna ragione i suoi alleati russi e iraniani.