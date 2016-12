Siria, Londra: "Niente no fly zone, solo diplomazia per Aleppo"

"L'Occidente non ha fame di opzioni militari in Siria". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson al termine dei colloqui a Londra sul conflitto nel Medio Oriente. Il capo del Foreign Office ritiene che non sia percorribile l'imposizione di una "no fly zone" e che ci siano soltanto "strumenti diplomatici" da utilizzare per risolvere la crisi umanitaria di Aleppo.