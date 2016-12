Siria, lo spot promozionale è surreale: si invita a trascorrere le vacanze nei luoghi della guerra civile

Spiagge dorate, palme, divertimento per tutti: sono i classici ingredienti di una bella vacanza al mare. Tutto normale, dunque, se non fosse che lo spot pubblicitario che promuove questo invidiabile soggiorno sia stato creato dal Ministero del Turismo ... della Siria . Nel paese mediorientale, infatti, si sta in realtà combattendo da cinque anni una guerra civile fratricida e senza quartiere, che conta 500mila morti e milioni di tra sfollati, profughi, orfani e fuggitivi.



La Siria è purtroppo un territorio irriconoscibile per i bombardamenti, le macerie, il terreno devastato, anche nella periferia della capitale. Anche la città di Tartus, protagonista del video promozionale, ha dovuto subire attacchi terroristici continui, kamikaze e autobombe che colpiscono alla cieca nei mucchi di gente. In quel paese, affacciato sul mare, nessuno ricorda più cosa voglia dire fare vacanza. Un tempo meta di famiglie russe a caccia di acqua calda a buon mercato, ora Tartus è la base dell'offensiva del Cremlino contro l'Isis e a sostegno del presidente Assad: non è di certo più un normale luogo di villeggiatura, come al contrario la pubblicità del governo siriano vuole far credere.