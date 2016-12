Siria, liberato francescano rapito

Il francescano iracheno rapito sabato a Yacoubieh, in Siria, padre Dhiya Azziz, è stato liberato. Lo annuncia la Custodia di Terra Santa. Del frate si erano perse le tracce dal tardo pomeriggio del 4 luglio. In un primo momento i sospetti erano caduti sul Fronte Al Nusra, che non ha però rivendicato il rapimento e anzi, stando a quanto emerso, avrebbe indirizzato nei villaggi vicini le indagini di polizia che hanno portato alla liberazione.