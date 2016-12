Siria, Lavrov: "Spero tregua ad Aleppo nelle prossime ore"

Una cessazione delle ostilità ad Aleppo potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, dopo aver incontrato a Mosca l'inviato speciale Onu per la Siria, Staffan de Mistura. "E' ora in fase di completamento l'accordo tra i militari americani e quelli russi per un cessate il fuoco. Spero che la tregua sarà proclamata a breve", ha detto Lavrov, citato dall'agenzia Interfax.