Siria, Lavrov: "La pace viene bloccata da chi vuole cacciare Assad"

La Russia sostiene il dialogo per la crisi siriana, ma i negoziati "sono bloccati da chi vuole destituire Assad, cosa che non è prevista dalla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in conferenza stampa con il suo omologo Paolo Gentiloni. Gli accordi di pace, ha sottolineato, prevedono che "tutta l'opposizione non abbia più contatti con i gruppi terroristici".