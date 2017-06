Siria, Lavrov a Tillerson: "Basta raid Usa sulle truppe di Assad"

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha criticato i raid Usa contro le forze governative e filogovernative siriane "invocando misure specifiche per evitare incidenti simili in futuro" in una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Mosca, secondo cui "gli interlocutori si sono scambiati dei giudizi sulla situazione e hanno ribadito il loro impegno a rafforzare la cooperazione".