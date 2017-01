Siria, la tregua tra regime e opposizione è entrata in vigore

Finalmente è entrato in vigore il cessate il fuoco in Siria tra il regime e l'opposizione. La tregua, che è stata preceduta da un intenso bombardamento, è stata siglata da Russia e Turchia e accettata sia dall'esercito siriano sia dalle fazioni ribelli. Entrambe le parti hanno precisato che lo Stato islamico non ha partecipato all'accordo sullo stop alle armi.