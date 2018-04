Siria, la Casa Bianca non esclude raid missilistico

La Casa Bianca non esclude un raid missilistico contro obiettivi del regime siriano in risposta al presunto attacco chimico a Duma. "Non escluderei" alcuna opzione, ha risposto alla Abc Thomas Bossert, consigliere di Donald Trump per la sicurezza nazionale e l'antiterrorismo. "In questo momento stiamo esaminando l'attacco", ha detto, aggiungendo che lui e il resto del team della sicurezza nazionale sono in contatto con Trump su come rispondere.