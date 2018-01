Siria, l'Unicef denuncia: "Sempre più numerosi i bambini uccisi"

Aumenta il numero dei bambini uccisi nella guerra in Siria: almeno 11 sono morti per le violenze nel distretto di Afrin, altri 9 vicino a Idlib, 3 a Damasco in un attacco nella Città Vecchia, secondo le ultime notizie dell'Unicef. Nel Paese inoltre, avverte Save the Children, "un milione di minori sono tagliati fuori dagli interventi umanitari, perché il governo ha approvato solo il 27% di tutte le richieste di invio di convogli di aiuti presentate".