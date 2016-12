Siria, l'Ue minaccia nuove misure restrittive per Assad e la Russia

L'Unione europea ha ribadito "la forte condanna per il regime siriano ed i suoi alleati, in particolare la Russia". "Per i crimini contro l'umanità e internazionali in atto a Aleppo Est l'impunità non può essere tollerata", ha dichiarato l'Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Federica Mogherini, minacciando "ulteriori misure restrittive per il regime siriano e le entità che lo sostengono".