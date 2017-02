Siria, l'Onu avverte: "Assedio a quattro città, rischio catastrofe"

Il principale responsabile delle Nazioni Unite a Damasco, Ali al Za'atari, ha avvertito del rischio di una "catastrofe umanitaria imminente" in quattro città sotto assedio della Siria, invocando immediato accesso per la consegna di aiuti a circa 60mila persone. Le città ormai in ginocchio sono quelle di Zabadani e Madaya, assediate dalle truppe governative, e Fua e Kafraya, sotto assedio dei ribelli.