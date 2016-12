Siria, l'Isis rapisce 2mila civili per usarli come "scudi umani"

L'Isis ha sequestrato circa 2mila civili per utilizzarli come "scudi umani" per fuggire da Manbech, città a nord della Siria. Lo rende noto il portavoce del Consiglio militare locale, il curdo Sharfan Darwish. L'uomo riferisce che circa 150 terroristi sono scappati dalla città a bordo di decine di veicoli, senza che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti potesse agire proprio per la presenza dei civili rapiti.