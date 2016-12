Siria: l'artiglieria turca bombarda quattro obiettivi dell'Isis

L'artiglieria turca ha bombardato quattro obiettivi collegati all'Isis in Siria dal suo territorio, in risposta ai tiri di mortaio diretti sul suolo turco. Due razzi si sono abbattuti sulla località turca di Karkamis nel sudest del Paese, nei pressi della frontiera con la Siria: in risposta l'artiglieria turca ha lanciato 40 granate contro i quattro obiettivi jihadisti.