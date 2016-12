Siria, l'Alto comitato negoziale: "Usa ambigui sulla sorte di Assad"

Una rappresentante dell'Hcn, l'Alto comitato per i negoziati che fa parte dell'opposizione siriana a Ginevra, si è detto preoccupato dall'"ambiguità americana" sulla sorte del presidente siriano Bashar Al Assad. Secondo Bassma Kodmani questa situazione "per noi è estremamente pregiudiziale. Non sappiamo cosa sono in procinto di discutere gli Stati uniti con Mosca. Aspettiamo la conferma che gli Usa rifiutano la riabilitazione di Assad".