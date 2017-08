Siria, l'allarme di Amnesty: migliaia di civili intrappolati a Raqqa

Miglaia di civili sono intrappolati a Raqqa, sotto il fuoco di tutte le parti in conflitto, e centinaia sono stati uccisi anche dai bombardamenti della Coalizione internazionale a guida Usa. Lo afferma Amnesty International in un rapporto basato sulle testimonianze di alcuni sopravvissuti, che sono riusciti a fuggire. Secondo stime Onu, sono tra i 10.000 e i 50.000 i civili ancora intrappolati in città.