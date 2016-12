9 ottobre 2014 Siria, Kobane resiste: nuovi raid aerei Usa Rilasciato il parroco francescano rapito Secondo gli Stati Uniti la maggior parte della città è ancora in mano curda, ma i jihadisti ne controllano un terzo. La Turchia dice no a un intervento di terra Tweet google 0 Invia ad un amico

15:34 - Le forze Usa, aiutate dalla Giordania, hanno condotto nelle ultime ore otto raid aerei contro i jihadisti dell'Isis nei pressi di Kobane, nel nord della Siria, dove le forze curde hanno il controllo "di gran parte della città". Lo ha reso noto il Comando centrale Usa (Centcom), precisando che i raid aerei hanno preso di mira veicoli e postazioni dell'Isis.

Rilasciato il parroco francescano rapito - E' stato rilasciato padre Hanna Jallouf, il parroco francescano sequestrato con una ventina di fedeli a Knayeh, in Siria, ed è stato riportato nel villaggio. A comunicarlo è la Custodia di Terra Santa. Secondo i francescani, Jallouf non può lasciare il villaggio ma è libero di muoversi al suo interno. E' agli arresti domiciliari al convento di Knayeh.



In precedenza erano state liberate anche quattro donne che facevano parte del gruppo di parrocchiani di Knayeh, il villaggio cristiano nella Valle dell'Oronte. Tutti quanti erano stati prelevati da miliziani jihadisti vicini al movimento al Nusra nella notte tra il 5 e il 6 ottobre.



"Alle donne liberate - spiega all'agenzia vaticana Fides il vescovo Georges Abou Khazen - i rapitori non hanno detto niente. Non sono state nemmeno interrogate". Fonti locali confermano che i sequestratori erano armati. Finora gli autori del rapimento non hanno fatto pervenire alcun messaggio ai parenti e agli amici dei sequestrati, non si sono qualificati e non hanno fatto rivendicazioni. La Custodia Francescana di Terra Santa ha attribuito il sequestro collettivo a una brigata di Jabhat al-Nusra, la fazione jihadista che controlla l'area. Il luogo di detenzione dei sequestrati dista pochi chilometri dal villaggio di Knayeh.



In campo anche le forze australiane - Intanto, l'operazione notturna ha visto anche il primo intervento diretto della forza australiana. Il ministro australiano della Difesa ha infatti annunciato che un aereo da caccia ha effettuato un primo bombardamento in Iraq contro l'Isis. "Due bombe sono state sganciate da un F/A-18F Super Hornet su un obiettivo dell'Isis", ha spiegato il ministero, aggiungendo che l'aereo è poi rientrato alla base.



Canada, indagini sulle persone rientrate da Iraq e Siria - Circa 80 persone sono tornate in Canada dopo essere state in zone di guerra, in particolare Iraq e Siria e le autorità canadesi stanno indagando su di loro con il sospetto che abbiano collaborato con gruppi terroristi. Lo ha riferito il ministro della sicurezza pubblica, Steven Balney, a una commissione parlamentare per la sicurezza interna, affermando che potrebbero essere "individui pericolosi che intendono compiere azioni terroriste contro i canadesi".



Turchia: "Non è realistico un intervento di terra solo turco" - "Non è realistico aspettarsi dalla Turchia che conduca da sola un'operazione terrestre" contro l'Isis in Siria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu al termine di un incontro ad Ankara con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.



Siria, Ong: "L'Isis controlla più di un terzo di Kobane" - Lo Stato islamico controlla più di un terzo di Kobane/Ayn Arab, la cittadina curdo-siriana frontaliera con la Turchia assediata da settimane da miliziani jihadisti. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). L'Ondus aggiunge che i combattimenti dentro e fuori Kobane proseguono.



Nato: "Zona cuscinetto non è tema in agenda" - L'ipotesi di una zona cuscinetto nel nord della Siria "non è ancora nell'agenda della Nato, non è una questione attualmente in discussione". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, al termine di un incontro con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.