Siria, Kerry: rischio truppe terra

Il segretario di Stato Usa John Kerry avverte che c'è il rischio di intervento di terra in Siria. E dice: " Se il presidente Assad non terrà fede agli impegni presi e l'Iran e la Russia non lo obbligheranno a fare quanto hanno promesso, la comunità internazionale non starà certamente ferma a guardare: è possibile che ci saranno truppe aggiuntive per un'operazione sul territorio".