Siria, Kerry e Lavrov non raggiungono accordo su tregua ad Aleppo

Il Segretario di Stato americano John Kerry e l'omologo russo Serghei Lavrov non sono riusciti a raggiungere un accordo per una tregua umanitaria di 48 ore ad Aleppo né per una più ampia cooperazione militare contro i militanti islamisti in Siria. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa congiunta al termine dei colloqui a Ginevra. I due hanno però aggiunto che gli esperti di entrambe le parti continueranno a negoziare nei prossimi giorni.