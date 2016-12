Siria, Isis avanza ancora ad Aleppo

Pesante controffensiva dell'Isis e altri gruppi islamisti ad Aleppo: ripreso il controllo di una strada chave a sud della città, una via che consente alle forze del regime e ai civili di accedere in città da altre province. L'asse di Khanasser, a sud est della città, è la sola via che collega i quartieri controllati dal regime con le altre regioni sotto il controllo di Damasco consentendo anche il rifornimento di carburante e alimenti.