Siria, Isis alle porte di Hasake

I miliziani dell'Isis hanno raggiunto i confini meridionali di Hasake, capoluogo dell'omonima regione siriana del nord-est, abitata in prevalenza da curdi. A riferirlo sono l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, fonti locali e il sito curdo Rudaw. Sarebbero già arrivati 300 miliziani sciiti iracheni, della brigata Abu al Fadhl, partiti in aereo da Damasco e atterrati all'aeroporto di Qamishli per rinforzare le difese di Hasake.