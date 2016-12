Siria,Iran ammonisce Arabia Saudita

Dopo che Riad ha prospettato un'operazione di terra in Siria, l'Iran interviene e il vice capo di Stato maggiore Masourd Jazayeri avverte: "Non lasceremo che la situazione nel Paese vada come vogliono le nazioni ribelli. Prenderemo le misure necessarie in tempo". E aggiunge: "L'Arabia Saudita ha utilizzato tutto ciò che aveva a disposizione in Siria e ha fallito, non solo lì ma anche in Yemen". L'ipotesi di un invio di truppe, conclude, è un "bluff".