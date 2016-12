Siria,intesa per evacuare jihadisti

Circa 2mila jihadisti, tra cui militanti dell'Isis e di Al Nusra, saranno evacuati con 18 autobus dal campo profughi palestinese di Yarmuk, in un sobborgo a sud di Damasco. Lo ha annunciato la televisione di Hezbollah, in Libano, sottolineando come l'operazione sia frutto di un accordo raggiunto con la mediazione dell'Onu. Saranno trasferiti in altre zone sotto il controllo del Califfato.