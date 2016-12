12 ottobre 2014 Siria, in un video voci italiane tra i combattenti curdi a Kobane Si sente una voce maschile pronunciare la frase: "E che ti devo dire". Sull'autenticità del filmato non c'è però nessuna certezza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

01:42 - Potrebbero esserci anche degli italiani fra i combattenti curdi che difendono Kobane, la città siriana al confine con la Turchia assediata da giorni dai jihadisti dell'Isis. E' quanto emerge da un video postato in Rete durante i combattimenti e in cui in sottofondo si percepisce un dialogo tra due guerriglieri: uno di loro chiede all'altro in italiano "e che ti devo dire?".

Il video, del quale non è possibile verificare l'autenticità, mostra le gesta di Arin Mirkan, la peshmerga che si è fatta esplodere tra i miliziani dello Stato islamico alle porte di Kobane per non cadere nelle mani dei jihadisti, diventando il simbolo della resistenza curda. Nelle immagini si vede Arin che spara al riparo di sacchetti di sabbia mentre attorno a lei parlano altri guerriglieri. In sottofondo si percepisce un dialogo tra due di loro e una voce maschile pronuncia la seguente frase: "E che ti devo dire?".

Al minuto 0.46 la frase: "E che ti devo dire?"