Siria, in un video pubblicato da Mosca prove distruzione Palmira

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un filmato girato da un drone che mostra gli ultimi danni, per mano dello Stato Islamico, all'area archeologica di Palmira. Confermando quanto riportato dall'agenzia siriana Sana a metà gennaio, il video mostra come i terroristi abbiano fatto saltare in aria le strutture del proscenio del teatro romano e distrutto il tetrapilo.