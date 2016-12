Siria, il 27 dicembre a Mosca riunione Turchia-Iran-Russia

Turchia, Russia e Iran si riuniranno il prossimo 27 dicembre a Mosca per cercare una via d'uscita politica ai cinque anni di guerra civile in Siria. "Ci sforzeremo di assicurare un cessate il fuoco in tutto il Paese e di aprire negoziati per una soluzione politica", ha spiegato infatti il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.