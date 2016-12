Siria, il 21 settembre nuovo Consiglio di sicurezza Onu

Il Consiglio di sicurezza Onu terrà il 21 settembre una riunione ad alto livello per fare il punto sul conflitto in Siria e discutere delle prospettive per porre fine ai combattimenti, iniziati sei anni fa. Gerard van Bohemen, ambasciatore per la Nuova Zelanda, che detiene la presidenza del Consiglio, ha detto che i membri dovranno analizzare "l'iniziativa politica" che l'inviato Staffan de Mistura sta preparando per rilanciare i negoziati di pace.