Siria,H.Clinton:Putin non crei caos

"Non accetteremo mai che il presidente russo Vladimir Putin crei il caos in Siria". Lo ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, durante il dibattito in diretta tv sulla Cnn. L'ex segretario di Stato ha quindi proposto una "no fly zone". "Io non voglio truppe Usa in Siria, ma una coalizione contro l'Isis che coinvolga tutti, dai Paesi arabi alle popolazioni della regione", ha aggiunto.