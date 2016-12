Siria, gli Usa lanciano una campagna di droni per colpire l'Isis

Gli Stati Uniti intensificano quindi la battaglia allo Stato Islamico. Secondo quanto riportato dall'autorevole quotidiano, il programma segreto rappresenta un significativo coinvolgimento della Cia nella guerra in Siria, con lo schieramento Counterterrorism Center contro un gruppo di militanti che in molti ritengono abbia oscurato Al Qaeda come minaccia.



La campagna mira a "target di alto valore" e riflette l'aumento dei timori dell'anti terrorismo americano sui pericoli posti dall'Isis, cosi' come la frustrazione per gli attacchi convenzionali non riusciti finora a indebolirlo. L'Isis si presenta come un avversario nuovo per gli Stati Uniti e pone delle sfide diverse rispetto a quelle di Al Qaeda: si muove su un territorio più ampio, e sembra continuare a reclutare militati senza problemi. Per l'amministrazione Obama la campagna droni mostra le difficoltà a invertire la trasformazione della Cia da agenzia di intelligence a forza paramilitare.



Il presidente americano, Barack Obama, ha segnalato di voler far sì che l'agenzia ceda il controllo degli attacchi droni al Dipartimento della Difesa, e torni a essere più concentrata sulle tradizionali attività di spionaggio. Obama resta impegnato ad aumentare la trasparenza delle attività anti terrorismo, afferma la Casa Bianca. Fra le vittime degli attacchi con droni il militante inglese, Junaid Hussain, ritenuto uno degli architetti degli sforzi dell'Isis a usare i social media per incitare gli attacchi negli Stati Uniti.