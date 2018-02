Siria, gli Usa accusano Assad: "Bombarda e affama gli oppositori"

Gli Stati Uniti puntano il dito con il presidente della Siria Bashar al Assad, accusandolo di voler "bombardare o far morire di fame" i suoi oppositori a Ghouta. L'ambasciatrice americana per gli affari economici e sociali, Kelley Currie, ha affermato che i bombardamenti su Ghouta sono stati "inarrestabili" e Assad vuole "continuare a bombardare" contando sull'appoggio delle Russia con il suo veto in consiglio di Sicurezza all'Onu.