Siria, gli jihadisti dell'Isis decapitano due donne accusate di stregoneria

Per la prima volta gli jihadisti dello Stato islamico hanno decapitato due donne. E' accaduto in Siria, nella provincia di Deir az Zor. Lo riferiscono esponenti della ong Ondus, Osservatorio nazionale per i diritti umani, secondo cui le due donne erano state accusate di stregoneria e condannate a morte. Decapitati anche i rispettivi mariti.