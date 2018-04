Siria, gli ispettori Opac a Duma: raccolti campioni per le analisi

Gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma per indagare sul presunto attacco chimico del 7 aprile. La squadra ha visitato uno dei siti raccogliendo campioni da analizzare. L'organizzazione, spiega un comunicato, "valuterà la situazione e prenderà in considerazione i passi futuri, compresa un'altra possibile visita a Duma". I campioni raccolti saranno trasportati al laboratorio Opac di Rijswijk, in Olanda, per l'analisi.