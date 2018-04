Siria, Giappone: no a sostegno diretto ad azione militare Usa

Il governo giapponese non darà un sostegno diretto alle operazioni militari degli Stati Uniti in Siria. Lo riferiscono fonti del governo nipponico. Tokyo, stando a quanto emerso, non ritiene ci sia prove schiaccianti sulla responsabilità di Damasco per l'uso di armi chimiche a Duma. Inoltre il Giappone vuole evitare di danneggiare le relazioni diplomatiche con la Russia, per proseguire il dialogo sulle dispute territoriali per le isole Curili.