Siria, Gentiloni: "Tregua reggerà"

"La tregua può reggere nonostante le violazioni. Il filo della speranza non va spezzato". Lo ha scritto su Twitter Paolo Gentiloni, commentando la situazione in Siria all'indomani dell'entrata in vigore della cessazione delle ostilità. Il ministro degli Esteri ha incoraggiato il leader delle opposizioni siriane, l'ex premier Riad Hijab, a mantenere il rispetto del cessate il fuoco "nell'interesse delle popolazioni".