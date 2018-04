Siria, Gentiloni riferirà martedì in Senato

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferirà in Senato sulla situazione in Siria martedì 17 aprile. Per lunedì 16 viene convocato la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, mentre la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha già preso contatto con il premier Paolo Gentiloni per una informativa urgente su Damasco dopo i raid di Usa, Gran Bretagna e Francia.