Siria, Gentiloni:non bisogna arrendersi a guerra,tregua non è morta

"La tregua non è morta. Lavoriamo per ridurre la violenza e per gli aiuti umanitari, non bisogna arrendersi alla guerra". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, a New York per partecipare a un vertice ministeriale sulla Siria. In tema di rifugiati e immigrazione, Gentiloni ha poi sottolineato che "non possiamo permetterci che un bambino che fugge da Aleppo finisca i suoi giorni in un naufragio nel Mediterraneo".