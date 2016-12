Siria,Gentiloni: no truppe di terra

Certamente l'Italia non invierà truppe di terra in Siria perché non è questa la soluzione del problema. Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni sottolineando che comunque "rispettiamo le decisioni di tutti". "Se altri Paesi, come l'Arabia Saudita, immaginano di inviare forze speciali sul terreno sarà una loro scelta", ha aggiunto.